Handball-Oberliga Mettmann-Sport wittert seine Chance

Mettmann-Sport – Borussia Mönchengladbach. Ohne klare Zielformulierung sind die ME-Sport-Handballer in die Oberliga-Saison gegangen. Am zehnten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski nun die Chance, mit einem Sieg auf Platz zwei vorzudringen und sich hinter dem noch ungeschlagenen Tabellenführer DJK Unitas Haan zu behaupten. Jene Haaner waren es, die in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen die bis dahin ebenfalls noch verlustpunktfreie Borussia Mönchengladbach klar mit 32:27 (15:12) für sich entschieden. Die Verlierer im Kampf um den Platz an der Sonne sind nun am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus in Mettmann zu Gast.