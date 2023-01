Handball-Oberliga ME-Sport will den dritten Tabellenplatz behaupten

DJK Adler Königshof – Mettmann-Sport. Mit dem Sieg beim TV Lobberich haben die Handballer von ME-Sport in der Oberliga Rang drei gegenüber Königshof behauptet und nun vier Punkte Vorsprung auf den Kontrahenten. An diesem Wochenende könnten die Mettmanner den begehrten dritten Platz aber auch wieder abgeben. Die Mettmanner sind am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Königshof) in Krefeld gefordert. Die Adler stehen nur einen Zähler hinter der Mannschaft von Andre Loschinski. Dazu zeigten sich die Hausherren in der Vorwoche in bester Verfassung. Mit dem 36:36-Unentschieden gegen Spitzenreiter DJK Unitas Haan bescherten die Königshofer dem Ligaprimus den ersten Minuspunkt in der laufenden Saison.