Handball : Mettmann-Sport will diesmal den Spieß umdrehen

Mettmann Allerdings hat das Team von Andre Loschinski im Derby personelle Probleme. So fehlt Torjäger Christopher Königs, der im Kurzurlaub ist.

In der Endphase der laufenden Oberligasaison treten die ME-Sport-Handballer bei der Unitas Haan nicht wie gewohnt in der Halle an der Adlerstraße an, sondern in der Hildener Bandsbusch-Halle. Dennoch sieht ME-Sport-Trainer Andre Loschinski die Hausherren am Sonntag (11.15 Uhr) klar in der Favoritenrolle.