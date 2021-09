Handball : Mettmann-Sport verhindert am Ende ein Debakel

Mettmann-Sport verhindert am Ende ein Debakel

Die Mettmanner Handballer sehen beim Aufstiegsfavoriten Borussia Mönchengladbach kein Land, da sie im Angriff viele freie Würfe vergeben.

Borussia Mönchengladbach – Mettman-Sport 32:26 (18:12). Maximal Außenseiterchancen hatte sich Trainer Andre Loschinski für den Saisonauftakt in Mönchengladbach ausgerechnet. Die Borussia, Topfavorit auf den Aufstieg in die Nordrheinliga, unterstrich beim klaren Sieg ihre hohen Ambitionen. Nur in der Anfangsphase schafften es die Handballer von ME-Sport, den Gastgebern Paroli zu bieten.