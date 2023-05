Handball-Oberliga ME-Sport verabschiedet sich mit Sieg

Mettmann-Sport – TB Geistenbeck 30:21 (14:12). Top motiviert zeigten sich die Handballer von ME-Sport im letzten Saisonspiel. Am Ende fuhren die Mettmanner den 16. Saisonsieg ein.Von der ersten Minute an ging die Mannschaft von Andre Loschinski beherzt zur Sache. „Man hat uns angemerkt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen und uns mit einem Erfolg von unseren Zuschauern in die Sommerpause verabschieden wollten“, erklärte der Chefcoach. Dabei brauchten die Hausherren rund 20 Minuten, bis sie ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Eine Zeitstrafe gegen den Geistenbecker Thomas Heynen und die daraus resultierende Überzahl nutzten die Mettmanner, um sich bis zur Halbzeitpause eine knappe Führung herauszuspielen.