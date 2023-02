Handball-Oberliga Mettmann-Sport setzt auf den Heimvorteil

Mettmann-Sport – TuS Lintorf. Zum ersten Oberliga-Spiel nach der Karnevalspause empfangen die Handballer von ME-Sport am Samstag um 18.30 Uhr den TuS Lintorf in der Sporthalle Herrenhaus. Nach zwei Niederlagen in Folge möchte die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und den ersten Heimsieg in 2023 feiern. Zwar zeigten die Mettmanner im letzten Heimspiel gegen Ligaprimus DJK Unitas Haan eine tolle Leistung und überzeugten das eigene Publikum vor allem kämpferisch, den letzten Sieg im Herrenhaus fuhr das Loschinski-Team allerdings Mitte Dezember knapp mit 29:28 (15:14) gegen den TSV Kaldenkirchen ein.