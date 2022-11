Handball-Oberliga : ME-Sport möchte Heimnimbus wahren

Tim Wittenberg (beim Wurf) fehlt ME-Sport am Samstag im Heimspiel. Foto: Achim Blazy (abz)

Im Duell gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrad fehlen den Mettmanner Handballern am Samstag etliche Käfte, dennoch sieht Trainer Andre Loschinski sein Team in der Favoritenrolle. Der Oberligist will Rang drei zementieren.