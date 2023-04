Handball-Oberliga ME-Sport möchte seine Fans im Heimspiel verwöhnen

Mettmann-Sport – HSV Überruhr. Noch drei Partien müssen die Handballer von ME-Sport in der laufenden Saison austragen. Nach der schweren Begegnung beim Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und der erwarteten deutlichen Niederlage kommt am Samstag der HSV Überruhr in die Sporthalle Herrenhaus. Anschließend müssen die Mettmanner zum TSV Kaldenkirchen fahren, ehe sie am 13. Mai, dem letzten Spieltag, den TV Geistenbeck empfangen.