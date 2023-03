Handball-Oberliga Mettmann-Sport kennt die Hürde Oppum

Handball Oppum – Mettmann-Sport. Nach dem TSV Aufderhöhe sowie dem TuS Lintorf treffen die Handballer von ME-Sport am Samstagabend um 20 Uhr in der Sporthalle Scharfstraße mit Handball Oppum auf die dritte akut abstiegsbedrohte Mannschaft. Nach der Niederlage in Solingen und dem Heimsieg, aber der mäßig guten Vorstellung im Nachbarschaftsduell wollen die Mettmanner in Krefeld wieder überzeugen. „Den zwölften Saisonsieg einfahren und dabei eine souveräne Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen“, wünscht sich ME-Sport-Trainer Andre Loschinski für die kommende Auswärtsaufgabe.