Handball-Oberliga Mettmann-Sport hat den nächsten Sieg im Blick

TV Lobberich – Mettmann-Sport. In den vergangenen Jahren war es immer ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel für die ME-Sport-Handballer. Neben der Heimstärke, für die der TV Lobberich traditionell in der Oberliga bekannt ist, empfängt die Mannschaft ihre Gegner meist am Sonntagvormittag. „Das ist oft sehr schwer, die frühe Uhrzeit und die weite Fahrt“, stellte ME-Sport-Trainer Andre Loschinski in den letzten Jahren regelmäßig fest.