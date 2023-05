Handball-Oberliga Mettmann-Sport geht auf dem Zahnfleisch

TSV Kaldenkirchen – Mettmann-Sport. „Die letzte Partie haben wir ganz weit hinten in die Schublade gesteckt und blicken wieder nach vorne“, hielt ME-Sport-Trainer Andre Loschinski die Analyse der Niederlage gegen den HSV Überruhr kurz. In Kaldenkirchen will der Oberligist am Samstagabend (19 Uhr, Halle Ravenstraße) Wiedergutmachung betreiben. Das Hinspiel gewannen die Mettmanner Handballer vor eigenem Publikum mit 29:28. Christopher Königs, der anschließend lange verletzt ausfiel, war seinerzeit mit neun Treffern bester Werfer. Dass eine Wiederholung kein Selbstläufer wird, ist vor allem einer kräftezehrenden Saison geschuldet, die die Mettmanner bald hinter sich haben.