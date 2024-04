Handball-Oberliga Mettmann-Sport gehen die Spieler aus

Mettmann-Sport – Turnerschaft St. Tönis. Für Mettmann-Sport endet am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus die Osterpause. Ursprünglich sollte sie nur eine Woche dauern, dann wollte Andre Loschinski das Oberliga-Team wieder beim Training begrüßen. Aus unterschiedlichen Gründen fanden jedoch drei Wochen keine Übungseinheiten statt. „Das war so natürlich nicht geplant und ist alles andere als eine gute Vorbereitung auf den nächsten Gegner“, sagt der ME-Sport-Coach, der sich aufgrund personeller Ausfälle dazu gezwungen sah, die verbleibenden Akteure individuell trainieren zu lassen.