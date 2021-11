Handball : ME-Sport freut sich aufs erste Heimspiel

Die Halle Herrenhaus steht den Oberliga-Handballern endlich wieder zur Verfügung. Bislang spielte das Loschinski-Team nur auswärts, stimmte sich jetzt mit einem Kantersieg über Homberg auf die Rückkehr in die Heimstätte ein.

Mettmann-Sport – TV Oppum. Besser hätte die Stimmung beim Training unter der Woche im Lager von ME-Sport kaum sein können. Nach dem Kantersieg der Oberliga-Handballer beim VfB Homberg ist die Lockerheit und Freude zurückgekehrt. Dazu konnte ME-Sport-Coach Andre Loschinski in jeder Einheit fast den gesamten Kader begrüßen, was auch seine Arbeit vereinfacht: „Man merkt natürlich direkt, wenn wir mit dem gesamten Team trainieren können. Die Intensität ist höher und Abläufe lassen sich so viel einfacher automatisieren.“