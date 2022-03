Handball : ME-Sport bangt auch um das nächste Heimspiel

Am Samstag soll der TV Geistenbeck ins Herrenhaus kommen, doch der Oberliga-Rivale sagte zuletzt kurzfristig seine Begegnung in Haan ab.

Mettmann-Sport – TV Geistenbeck. Nach drei coronabedingten Spielausfällen in Folge freuen sich die Handballer von ME-Sport besonders auf das nächste Heimspiel. „Die Jungs sind richtig hungrig und wollen sich endlich wieder sportlich messen“, beschreibt Coach Andre Loschinski seine Eindrücke von den wöchentlichen Übungseinheiten. Ein weiterer Grund zur Freude ist die Trainingsbeteiligung. Nachdem immer wieder viele Akteure aus unterschiedlichen Gründen fehlten, trainiert der Kader in der letzten Zeit nahezu komplett. „Alle sind fit, ziehen voll mit und wollen das Beste aus dem Saisonendspurt herausholen“, sagt Loschinski, macht aber auf den engen Terminplan aufmerksam: „Es dürfen nicht noch mehr Spiele verlegt werden, sonst kommen wir kaum mit den Nachholterminen nach. Außerdem steigt das Verletzungsrisiko, wenn eine zu hohe Belastung in kürzester Zeit auf uns zukommt.“

Da verloren die Mettmanner, die seinerzeit mit einem dünnen Kader anreisten, weil sie sich eine viertelstündige Auszeit nahmen, in der im Angriffsspiel nichts mehr funktionierte. „Bereits im Hinspiel haben wir unser Kämpferherz bewiesen, es am Ende aber nicht mehr geschafft, dem Gegner noch gefährlich zu werden“, will Loschinski das nun im Rückspiel anders machen: „Ich verlange Spielkontrolle und vor allem ein aggressives Agieren in der Defensive.“