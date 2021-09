Handball : Katastrophale Generalprobe von Mettmann-Sport

Mettmann Nordrheinligist TV Aldekerk erteilt den Mettmaner Oberliga-Handballern eine 36:19-Abfuhr. Das Team von Andre Loschinski offenbart vor allem im Angriff noch Defizite.

Nach sechs Minuten führten die Gäste bereits mit 6:1. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde wuchs der Aldekerker Vorsprung auf 13:3 an. Mit einem 8:21-Rückstand gingen die ME-Sport-Handballer schließlich in die Pause. „Damit können wir uns noch glücklich schätzen“, merkte man dem Coach die Unzufriedenheit an. „Wir waren vor der Partie sehr motiviert, vielleicht etwas übermotiviert“, stellte Loschinski fest.

Es deutete sich bereits in der Vorbereitung an. Zu oft stand Loschinski nur eine kleine Trainingsgruppe zur Verfügung, dadurch konnten Abläufe und Automatismen gerade in der Offensive noch nicht vertieft werden. Mit der Abwehrleistung können die Mettmanner trotz der vielen Gegentore zufrieden sein. „Wenn wir Aldekerk in das gebundene Angriffsspiel gezwungen haben, standen wir sehr sicher und haben wenig zugelassen“, war Loschinski am Tag nach der Partie wieder gefasster: „Wir haben richtig einen vor den Bug bekommen. Lieber wir machen so eine Erfahrung in der Vorbereitung als in einem Meisterschaftsspiel.“