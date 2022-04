Handball : Heimspiele der Unitas Haan steigen jetzt in Hilden

Für Marcel Billen ist die Saison vorzeitig beendet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Haaner Handballer laden am Sonntag zum Oberliga-Derby gegen Mettmann-Sport in die Bandsbusch-Halle. Denn die eigentliche Heimstätte an der Adlerstraße dient in den nächsten Monaten als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

DJK Unitas Haan – Mettmann-Sport. Die Oberliga-Saison ist für die Unitas-Handballer noch lang. Aufgrund der vielen coronabedingten Spielabsagen haben die Haaner noch sechs Heimpartien vor der Brust. Und die können sie nicht mehr in der Halle an der Adlerstraße austragen. Die ist seitens der Stadt für den Schul- und Vereinssport gesperrt, da sie für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen benötigt wird. Doch bei allen Widrigkeiten in dieser von Corona geprägen Spielzeit können die Handballer zumindest in der Hallenfrage Positives vermelden. „Wir können alle restlichen Heimspiele in der Hildener Bandsbusch-Halle machen, auch unter Nutzung von Haftmitteln“, berichtet Ronny Lasch. Der Unitas-Trainer stellt fest: „Damit können wir leben.“ Denn schon einmal, in der Flüchtlingskrise 2015/16, wichen die Haaner nach Hilden aus – für sie ist es also kein gänzlich unbekanntes Terrain. Einziger Wermutstropfen aus Sicht des Trainers: „Einige der älteren Zuschauer werden vielleicht nicht kommen, weil ihnen der Weg nach Hilden zu weit ist.“

Allerdings lohnt sich am Sonntagmorgen der Abstecher in die Nachbarstadt, immerhin steht wieder das Derby gegen Mettmann-Sport auf dem Spielplan. Anpfiff der Begegnung ist um 11.15 Uhr. Und der Ehrgeiz der Haaner Handballer ist ungebrochen, auch wenn zwischenzeitlich die Kontrahenten Lobberich und Königshof in der Tabelle vorbeizogen, doch die Unitas hat zwei bzw. drei Begegnungen weniger absolviert und steht nach Minuspunkten immer noch auf Rang drei. „Beachtlich, bei den vielen Nackenschlägen, die wir verkraften mussten“, sagt Lasch. Der Trainer ist voll des Lobes für sein Team, das immer weiter gearbeitet hat. „In den nächsten sechs Wochen wollen wir diese verrückte Saison zu Ende bekommen“, unterstreicht er.

Das soll auch ME-Sport zu spüren bekommen. „Wir werfen uns mit allem rein, was wir haben. Wenn es langt, dann ist es o.k. – und wenn nicht, dann langt es eben nicht“, legt Lasch den Fokus auf den Einsatzwillen. Überhaupt wächst momentan offenbar der ganze Klub an dieser Mentalitätsfrage. „Der ganze Verein sagt: Jetzt erst recht“, berichtet der Unitas-Coach und hebt nicht zuletzt die Arbeit des Vorstandes hervor: „Der leistet sehr viel im Hintergrund, um auch für die Vorbereitung die entsprechenden Hallenzeiten zu bekommen.“

Deshalb wollen die Spieler auf der Zielgeraden der Saison das Maximale herausholen, auch wenn gegen Mettmann einige Akteure fehlen, wie Marvin Mohrmann (Junggesellenabschied) oder Raphael Korbmacher (studienbedingter Frankreichaufenthalt). Marcel Billen beendete wegen einer hartnäckigen Achillessehnenentzündung die Saison vorzeitig. „Er ist ja auch schon 34, da gehen wir kein Risiko ein“, will Lasch den Routinier lieber in der nächsten Oberliga-Runde wieder zur Verfügung haben.