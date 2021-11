Handball : Heimniederlage schmerzt ME-Sport

Sören Falkenberg (am Ball) ackerte diesmal am Kreis vergeblich. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mettmanner Handballer finden gegen den TV Oppum nicht in die Erfolgsspur und verpassen damit einen wichtigen Sieg über den Tabellennachbarn. Trainer Andre Loschinski wirkt nach dem Abpfiff ratlos.

Von Lars Faßbender

Mettmann-Sport – TV Oppum 29:36 (16:21). In der aktuellen Saison durchlaufen die Handballer von ME-Sport nahezu wöchentlich ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem überragenden Auswärtserfolg in der Vorwoche kommt der Oberligist nun im Heimspiel gegen den TV Oppum gehörig unter die Räder. Die Rückkehr in die Sporthalle Herrenhaus hatten sich die ME-Sport-Verantwortlichen und die meisten der gut 350 Zuschauer anders vorgestellt. Es sollte ein Handballfest werden.

Genau 399 Tage mussten die Mettmanner warten, um endlich wieder vor eigenem Publikum im Herrenhaus ein Pflichtspiel auszutragen. Dazu rechnete sich das Team gegen die Krefelder nach den letzten Leistungen einiges aus. Doch schon die Vorzeichen trübten die Stimmung. Linkshänder Domenik Jung war kurzfristig berufsbedingt verhindert. Der in der Vorwoche überragende Christopher Königs fiel zudem verletzt aus. Auch die beiden bisher so stark aufspielenden Torhüter Jan Romango und Alexander Riebau sollten keinen guten Tag erwischen.

So spielten sie Mettmann-Sport: Romango, Riebau – Meißel (2), Falkenberg (5), Wittenberg (3), Hebel, d’Avoine (2), Kruse (1), Wehe­fritz (3), Horn (8/5), Klein (5)

Bereits nach acht Minuten sah sich ME-Sport-Trainer Andre Loschinski gezwungen, eine erste Auszeit zu nehmen und seine Mannschaft zum Gespräch zu bitten. Diese wurde in der Anfangsphase von der offensiv ausgerichteten 3:2:1-Abwehr der Gäste überrascht und agierte vollkommen kopflos. Die Ansprache hatte Wirkung. Als Sven Meißel den 6:7-Anschlusstreffer nach nur vier weiteren Minuten erzielte, schienen die Hausherren in der Partie angekommen. „Warum wir dann wieder so einbrechen, ist mir unerklärlich“, suchte ein sichtlich bedrückter Loschinski nach Worten. Binnen zehn Minuten zogen die Oppumer wieder auf 14:9 davon und behielten diese Führung bis zum Seitenwechsel. Dabei agierten die Mettmanner über weite Strecken im Abwehrverbund sehr gut, brachten die Gäste immer wieder ins Zeitspiel, kassierten aber dann doch das Gegentor. „Es fehlte etwas an dauerhafter Konzentration. Es war einfach ärgerlich, dass wir uns für teilweise sehr starke Abwehrarbeit nicht belohnt haben. Es fehlte offenbar der letzte Biss“, haderte Loschinski auch mit den vielen vergebenen Chancen im Angriff.

Ausgerechnet Martynas Savonis, der zuletzt auch das Trikot von ME-Sport getragen hatte, wurde zum Matchwinner. Der junge Torwart wehrte im Verlauf der Oberliga-Partie immer mehr Würfe ab und war den Oppumern ein sicherer Rückhalt. Insgesamt trafen die Mettmanner im Angriff zu viele falsche Entscheidungen. Sören Falkenberg arbeite engagiert in der Abwehr, bemühte sich am Kreis, es fehlten allerdings immer wieder die Anspiele von seinen Teamkollegen. Moritz Hebel war im Aufbauspiel bemüht, es fehlte aber an Durchschlagskraft. Auch die Nervenstärke von Moritz Horn, der alle seine sechs Strafwürfe verwandelte und insgesamt acht Tore erzielte, konnte den zwischenzeitlich sehr deutlichen 21:30-Rückstand (49.) nicht verhindern. Loschinski nahm erneut eine Auszeit. Der Effekt aus der Anfangsphase blieb aber aus.