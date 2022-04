Handball : Der Angriff von Mettmann-Sport ist zu harmlos

Schon in der ersten Halbzeit läuft es für die Mannschaft von Andre Loschinski in der Offensive nicht rund. Nach der Pause entfachen die Mettmanner Oberliga-Handballer nur für einen kurzen Moment einen Funken Hoffnung.

Mit dem Sieg festigten die Gäste ihren siebten Platz und halten die Mettmanner, die bisher eine Begegnung weniger ausgetragen haben, vorerst auf Abstand. Da die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte entweder deutlich weniger Pluspunkte oder mehr Partien ausgetragen haben, belegt das Loschinski-Team weiterhin einen Rang im sicheren Mittelfeld. Um sich wieder in die obere Region der Liga zu orientieren, muss besonders das Angriffsspiel der Mettmanner wieder erfolgreicher werden. Mit nur 20 Treffern wird es gegen jedes Team schwer, die Punkte in der Kreisstadt zu behalten. „Natürlich wissen wir, dass es in der Offensive stockte“, analysierte der ehemalige Torjäger Loschinski nüchtern und stellte fest: „Darauf werden wir jetzt im Training auch den Fokus legen, damit wir wieder zu alter Stärke finden.“ Am nächsten Sonntag treten die Mettmanner zum Nachholspiel und Nachbarschaftsduell bei der DJK Unitas Haan.