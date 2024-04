Handball-Oberliga Beim Aufsteiger TB Wülfrath läuft es nicht rund

DJK Adler Königshof – TB Wülfrath Mit zuletzt vier Siegen in fünf Oberliga-Begegnungen verschafften sich die TBW-Handballer als Sechster eine gute Grundlage im Kampf um den Klassenerhalt. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der Aufsteiger beim Tabellenachten Königshof an und hält mit einem weiteren Erfolg nicht nur den Kontrahenten auf Distanz, sondern etabliert sich auch in der oberen Hälfte des Tableaus.