Handball-Oberliga : Auch Oppum kann Unitas nicht stoppen

Philippe d‘Avoine traf aus dem Rückraum und vom Siebenmeterpunkt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit dem klaren Sieg in der Nachholpartie klettern die Haaner Handballer auf den Oberliga-Gipfel. Erst in zwei Wochen geht es in der Meisterschaft weiter – dann kommt der Zweite Mönchengladbach in die Halle an der Adlerstraße.