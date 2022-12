Handball-Oberliga ME-Sport will sich wieder durchsetzen

HSV Überruhr – Mettmann-Sport. Mit der Partie in Überruhr schließen die Handballer von ME-Sport am Sonntag (18.15 Uhr) den elften Spieltag in der Oberliga ab. Trotz der Heimniederlage in der Vorwoche fährt die Mannschaft von Andre Loschinski als klarer Favorit nach Essen. „Die Mannschaft hat nach der Pleite gegen Mönchengladbach schon eine gehörige Portion Wut im Bauch, die wir nutzen wollen, um mit viel Einsatz ein gutes und erfolgreiches Auswärtsspiel zu absolvieren“, will sich Loschinski mit seinem Team rehabilitieren und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.