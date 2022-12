Frauen-Handball – Verbandsliga Mettmann-Sport will den Schwung mitnehmen

Die Mannschaft von Roberto Corchia peilt heute in der Halle Herrenhaus gegen die SG Langenfeld den ersten Heimsieg in dieser Saison an.

03.12.2022, 05:15 Uhr

Trainer Roberto Corchia ist optimistisch. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Lars Faßbender