Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport verpasst Sieg in Radevormwald

HSG Radevormwald/Herbeck – Mettmann-Sport (Frauen) 27:27 (12:15). Dieser Jahresauftakt war ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Handballerinnen von ME-Sport, denn sie ließen in Radevormwald überraschend einen Punkt liegen. Dabei ging die Mannschaft von Trainer Roberto Corchia als klarer Favorit in die Begegnung. Die Gastgeberinnen, die im Vorjahr noch in der Oberliga um Punkte kämpften, verbuchten im bisherigen Verlauf der Saison erst einen Sieg und stehen folgerichtig in der Verbandsliga auf dem letzten Tabellenplatz.