Handball ME-Sport trumpft in Oppum als Team auf

Handball Oppum – Mettmann-Sport 26:29 (13:15). Die Handballer von ME-Sport feierten in Oppum ihren zwölften Sieg in der laufenden Oberliga-Saison. Durch den Erfolg vergrößerten sie das Polster zum fünften Tabellenplatz auf sieben Zähler. Dabei lieferten die Mettmanner den abstiegsbedrohten Krefeldern eine spannende Begegnung. Nach einer schwachen Anfangsphase und einem 2:7-Rückstand (15.) nahm Trainer Andre Loschinski seine erste Auszeit, stellte besonders die Mettmanner Defensive neu ein. Eine taktische Maßnahme, die in der Folge den Gästen den erhofften Erfolg brachte.