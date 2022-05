Handball : ME-Sport kassiert bittere Abfuhr in Aufderhöhe

Er war bedient: ME-Sport-Trainer Andre Loschinski (Mitte). Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mettmanner Handballer finden zu keiner Zeit in die Oberliga-Begegnung und rutschen durch die Niederlage in der Tabelle hinter den TSV ab.

TSV Aufderhöhe – Mettmann-Sport 32:17 (22:9). Während es für die Handballer von ME-Sport in den restlichen Spielen nur noch darum geht, auf welchem Tabellenplatz sie die Oberligsa-Saison beenden, kämpfte der TSV Aufderhöhe weiter um den Klassenerhalt. Dass es in solchen Konstellationen oft schwer ist, der Favoritenrolle gerecht zu werden, wussten auch die Mettmanner Verantwortlichen. Dass die ME-Sport-Handballer beim abstiegsbedrohten TSV aber so unter die Räder kommt, war vorher nicht abzusehen. Und sie können nach einer desaströsen ersten Halbzeit froh sein, am Ende nicht noch deutlicher verloren zu haben. Durch den Sieg machten die Solinger nicht nur den Verbleib in der Oberliga frühzeitig klar, sondern zogen in der Tabelle auch an den Mettmannern vorbei.

„Man kann an dieser Vorstellung nichts beschönigen. Das war ein Totalausfall in allen Mannschaftsteilen“, war Andre Loschinski die verständliche Enttäuschung nach der Partie anzumerken. Der ME-Sport-Trainer blickte aber trotzdem direkt nach vorne: „Es bringt jetzt nichts, auf die Jungs einzuprügeln. Alle wissen, dass wir heute nicht ansatzweise das geleistet haben, was wir können und uns vorgenommen haben.“

Dabei schien die Partie bereits in der Anfangsphase verloren. 0:7 lagen die Mettmanner nach neun Minuten zurück. Besonders der Solinger Christopher Richter war zu Beginn kaum zu stoppen und erzielte gleich drei schnelle Tore. Auch eine Auszeit, zu der sich Loschinski früh in der Partie gezwungen sah, konnte den Lauf der Gastgeber nicht stoppen. Nach 20 Minuten sahen sich die Mettmanner sogar mit zehn Toren im Hintertreffen. Die Partie schien früh entschieden, zu entschlossen und dominant agierten die Hausherren. Ein Doppelpack von Sebastian Pepke setzte den Schlusspunkt zum 22:9 im ersten Durchgang.

„Wir sind nicht gut in die Partie gekommen, haben es aber auch in keiner Phase geschafft, den Schalter umzulegen“, sagte Loschiski. Zwar gestalteten die Gäste den zweiten Durchgang auf Augenhöhe, wirklich überzeugen konnten sie aber auch nach dem Seitenwechsel nicht. Nur magere acht Tore warfen die Mettmanner in den zweiten 30 Minuten. Da auch die Solinger mindestens einen Gang herunterschalteten, blieb den Mettmannern eine noch deutlichere Abfuhr erspart. Besonders die TSV-Spieler Christopher Richter und Sebastian Pepke sowie Florian Felder und Niklas Römer bekam die Mettmanner Defensive kaum in den Griff.

Loschinski bleibt nun eine Woche Zeit, um seine Mannschaft wieder aufzurichten, dabei aber auch die Belastungssteuerung im Auge zu behalten. Bereits am nächsten Wochenende bestreiten die Mettmanner aufgrund einer Nachholspartie einen Doppelspieltag. Am Freitag treten die Mettmanner beim TV Lobberich an, am Samstag ist die DJK Adler Königshof in der Sporthalle Herrenhaus zu Gast. Eine deutliche Leistungssteigerung der Mettmanner ist notwendig, damit sie durch weitere Niederlagen nicht doch wieder in den Tabellenkeller abrutschen.