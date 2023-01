Handball-Oberliga Mettmann-Sport hält TV Lobberich auf Distanz

TV Lobberich – Mettmann-Sport 25:30 (10:12). Die ME-Sport-Handballer gewannen auch das zweite Auswärtsspiel in Folge im neuen Jahr, bestätigten damit Rang drei in der Oberliga und hielten den TV Lobberich als direkten Tabellenkonkurrenten auf Distanz. Oft brauchen die Gegner beim TVL etwas Anlaufzeit, da dessen Heimspiele meist am Sonntagvormittag ausgetragen werden. Am Samstagabend hatten beide Teams anfangs große Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Christopher Königs erzielte erst nach sechs Minuten den ersten Treffer der Partie.