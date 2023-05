Handball-Oberliga Mettmann-Sport freut sich über den vierten Platz

Mettmann-Sport – TV Geistenbeck. Auf die Heimspiele in der Sporthalle Herrenhaus freuen sich die Handballer von ME-Sport immer besonders. Das zahlreiche und lautstarke Publikum feuert den Oberligisten meist frenetisch an und sorgt so für die ein oder andere Leistungssteigerung bei den Akteuren. Um so mehr ärgerte sich ME-Sport-Trainer Andre Loschinski über die zuletzt doch sehr blutleere Vorstellung und verdiente Heimniederlage gegen den HSV Überruhr. Gegen den TV Geistenbeck im letzten Saisonspiel wollen die Mettmanner also unbedingt wieder siegen und sich mit einem Erfolg von den eigenen Zuschauern in die Sommerpause verabschieden.