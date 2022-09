Handball-Oberliga : ME-Sport feiert dritten Heimsieg in Folge

Lennard Maesch (am Ball) war der überragende Mann im Mettmanner Team. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mettmanner Handballer halten auch den Oberliga-Rivalen TSV Aufderhöhe in Schach und bringen sich für das Derby am Samstag beim Spitzeneiter Unitas Haan in Stellung. Trainer Andre Loschinski erkennt aber auch Schwächen.