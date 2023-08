Handballer starten in die Spielzeit 2023/24 Mettmann-Sport eröffnet die Oberliga-Saison

TV Geistenbeck – Mettmann-Sport. Die lange Zeit der Saisonvorbereitung ist vorbei. Bereits am Freitagabend bestreiten die Handballer von Mettmann-Sport das Auftaktspiel der Oberliga beim TV Geistenbeck und eröffnen damit die kommende Meisterschaftsrunde. Anpfiff in Mönchengladbach ist um 20.30 Uhr in der Halle Mülfort. „Das ist natürlich für uns eine absolut ungewöhnliche Zeit zu spielen“, sagt Andre Loschinski. Der ME-Sport-Trainer freut sich aber riesig über den Startschuss zur neuen Saison: „Wir sind alle extrem heiß, dass es endlich los geht. Die Vorbereitung war sehr lang und intensiv. Jetzt wollen die Jungs in Punktspielen zeigen, was sie drauf haben.“