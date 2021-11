Handball : ME-Sport braucht einen Sieg im Duell beim LTV Wuppertal

Die Begegnung der Enttäuschten hat richtungsweisende Bedeutung. Der Verlierer der Oberliga-Partie setzt sich im unteren Tabellendrittel fest.

Nach der Klatsche in der vergangenen Woche gegen den TV Oppum ausgerechnet im ersten Heimspiel nach knapp 400 Tagen macht sich bei den Verantwortlichen von ME‑Sport wieder Resignation und Ratlosigkeit breit. „Natürlich haben wir die Fehler angesprochen und wissen, dass die Niederlage gerade auch in der Höhe absolut unnötig war. In Wuppertal wollen wir wieder unser anderes und wahres Gesicht zeigen“, hofft Trainer Andre Loschinski erneut auf eine Wende zum Guten. Das Derby am späten Sonntagnachmittag um 17 Uhr in der Buschenburg scheint also weniger ein handballerischer Leckerbissen zu werden, verspricht aber dafür umso mehr Spannung und Brisanz.