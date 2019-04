Einwurf : Fairness ist längst auf der Strecke geblieben

Als die Handballer der DJK Unitas Haan Anfang der 2000er in der Regionalliga spielten, hatten sie in der Stadt eine große Fangemeinde. Ein Besuch der Heimbegegnungen am Sonntagmorgen um 11 Uhr war „quasi Pflicht“, ähnlich wie der sonntägliche Gang in die Kirche.

Und das lag nicht nur daran, dass der Verein der Deutschen-Jugendkraft angehört – der katholische Sportverband in Deutschland zählt heute rund 500.000 Mitglieder in mehr als 1000 Vereinen. Der Ursprung des Verbandes liegt übrigens in der katholischen Jugendbewegung. Noch heute sieht sich die Unitas der DJK-Tradition verpflichtet. Auch das sollten Entscheidungsträger in Haan sich vor Augen halten, wenn sie über die Haftmittelnutzung in der Halle an der Adlerstraße urteilen. Die ist zunächst einmal eine Schulturnhalle – das ist unbestritten. Doch die Schüler, die dort Sport treiben und menschlich reifen sollen, brauchen auch Vorbilder – das wissen Eltern, Lehrer und sollten auch Politiker verinnerlicht haben.