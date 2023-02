Frrauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan verliert das nächste Kellerduell

SC Fortuna Köln – HSG Adler Haan (Frauen) 24:21 (11:9). Auch im zweiten Kellerduell in Folge verließen die HSG-Handballerinnen die Halle als Verlierer. In Köln zeigten die Haanerinnen aber phasenweise eine starke Vorstellung. Trotz der erneuten Niederlage sprach Andre Wernicke seinem Team ein Kompliment aus. „Die Mädels haben nach der schwachen Leistung in der Vorwoche eine tolle Reaktion gezeigt. Schade, dass wir uns am Ende nicht dafür belohnen und die zwei Punkte in Köln bleiben“, sagte der Adler-Chefcoach.