Der Erfolg zeigt sich in steigenden Mitgliederzahlen Hildener Wölfe sind noch lange nicht satt

Zufrieden blicken die Handballer der HAT, die in der Meisterschaft offiziell als Hildener Wölfe um Punkte kämpfen, auf die abgelaufene Saison zurück. Die Herrenmannschaft behauptete sich als Aufsteiger in der Bezirksliga Düsseldorf, belegte am Ende Rang fünf und geht in der nächsten Spielzeit in der neu geschaffenen Regionsoberliga an den Start. Dann will sie einen Platz unter den Top-Drei erreichen, um so den nächsten Aufstieg zu realisieren.