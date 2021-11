Handball : Heimsieg beflügelt Frauen-Team von Mettmann-Sport

Spielertrainerin Kim Spiecker (am Ball) ist einsatzbereit. Foto: Fries, Stefan (frs)/Fries

LTV Wuppertal – Mettmann-Sport (Frauen). Groß war die Freude bei den Handballerinnen von ME‑Sport nach dem deutlichen Heimsieg am vergangenen Samstag. „Das hat man beim Training gemerkt.

Alle waren gut drauf und es ist etwas Last von den Schultern gefallen“, berichtet Spielertrainerin Kim Spiecker von ihren Eindrücken. Beim LTV Wuppertal möchten die Mettmannerinnen am Sonntag (15 Uhr, Halle Buschenburg) den nächsten Erfolg einfahren und damit einen großen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen. Dabei wird Ciara Perchthaler nach ihrer Fußverletzung wieder zurück im Kader sein und hofft an ihre starken Vorstellungen zum Saisonstart im ME-Sport-Tor anknüpfen zu können.