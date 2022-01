Handball : Frauen-Team von Mettmann-Sport will sich ein Polster zulegen

Mit einem Sieg in Wermelskirchen steigen die Chancen auf den Verbleib in der Handball-Verbandsliga.

Wermelskirchener TV – Mettmann-Sport (Frauen). Gleich zu Beginn des neuen Jahres bestreiten die Handballerinnen von ME-Sport eine ganz wichtige Partie. Mit einem Sieg am Sonntag (14.30 Uhr, Am Schwanen) beim Wermelskirchener TV setzt sich die Mannschaft um Spielertrainerin Kim Spiecker einen großen Schritt von den Abstiegsrängen ab und stellt vorerst den Anschluss an das sichere Verbandsliga-Mittelfeld her.