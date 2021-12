Handball : ME-Sport-Frauen müssen Fehlerquote reduzieren

Für die Mettmanner Handballerinnen steht erneut ein wichtiges Heimspiel an. Das muss das Team allerdings ohne Spielertrainerin Kim Spiecker bestreiten.

Mettmann-Sport – Niederbergischer HC (Frauen). Nach dem Heimerfolg vor zwei Wochen gegen die Zweitvertretung des TB Wülfrath kommt es nun am Samstag (19.30 Uhr) zum zweiten Nachbarschaftsduell in Folge in der Halle Herrenhaus. Die Verbandsliga-Handballerinnen von ME-Sport müssen sich gehörig steigern, um gegen den Niederbergischen HC zu bestehen. „Wenn wir die dummen Fehler nicht abstellen, gewinnen wir kein Spiel mehr“, findet Mettmanns Spielertrainerin Kim Spiecker klare Worte. Gemeint sind die vielen technischen Fehler, die sich die Mettmannerinnen erlauben – bei der deutlichen Niederlage in Lank fand die Negativquote am Samstag ihren Höhepunkt.