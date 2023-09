Das Team von Jörg Büngeler mischt an der Spitze mit Frauen-Team des TB Wülfrath will Lauf fortsetzen

TV Aldekerk II – TB Wülfrath (Frauen). (bs) Die TBW-Handballerinnen haben aktuell in der Regionalliga einen Lauf. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf sie jedoch erneut eine schwere Aufgabe. Denn die Gastgeberinnen überraschten am vergangenen Wochenende mit eimem 33:28-Erfolg über den Drittliga-Absteiger TV Beyeröhde. Warnung genug für die Wülfratherinnen, den Kontrahenten nicht zu unterschätzen. Zumal die Aldekerker Reserve als starker Unterbau der in der Dritten Liga antretenden ersten Mannschaftg gilt. „So eine Zweite würden sich viele Vereine wünschen“, kommentiert TBW-Chefcoach Jörg Büngeler die Aldekerker Qualität und ergänzt: „Die Spielerinnen sind durchweg jung, technisch gut ausgebildet und schnell.“ Prunkstück ist der Angriff, der bislang im Schnitt 30 Tore erzielte. Dazu kommt die Heimstärke.