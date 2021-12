Handball : TB Wülfrath landet Coup in Eddersheim

Das Drittliga-Team holt bei der favorisierten TSG Eddersheim nach einer imponierenden Aufholjagd ein Unentschieden. Am Ende fehlen den TBW-Handballerinnen beim Tabellenzweiten sogar nur sieben Sekunden zum Sieg.

TSG Eddersheim – TB Wülfrath 33:33 (17:13). Für die Überraschung des 11. Spieltages in der Staffel D der Dritten Liga sorgten die TBW-Handballerinnen, die beim Tabellenzweiten Eddersheim einen Punkt entführten. Für Michael Cisik ein Zähler zu wenig. „Der Punkt ist bereits eine Sensation, aber wir hätten die Partie in der letzten Minute auch noch gewinnen können“, stellte der Wülfrather Trainer fest und attestierte seiner Mannschaft „eine bärenstarke Leistung“. Mit dem Remis kletterte der TBW wieder auf Rang sechs und damit in die sichere Tabellenhälfte.

Gut drei Stunden Fahrt mit dem Bus steckten dem Wülfrather Tross in den Knochen, bevor es am Sonntagnachmittag in die Halle ging. Diesmal aber sollten sich die Mühen für den Außenseiter lohnen – mit der entsprechenden Einstellung gingen die Wülfratherinnen in die Begegnung. „Wir wollten von Beginn an Vollgas geben, und Eddersheim war überrascht, dass unser Team so selbstbewusst aufgetreten ist“, berichtet Cisik nicht ohne Stolz. Friederike Büngeler und Lena Feldstedt per Siebenmeter warfen die Gäste mit 2:0 (2.) in Front. Es sollte übrigens im Laufe der Partie der einzige Strafwurf für den TBW bleiben, während die Gastgeberinnen letztlich zwölf Siebenmeter zugesprochen bekamen. Ein Ungleichgewicht, dass wohl auch dazu beitrug, dass Eddersheim am Ende ein Unentschieden rettete.