Handball : TB Wülfrath hat noch eine Rechnung offen

Nach der Hinspielniederlage vor eigenem Publikum will der Handball- Drittligist jetzt einen Sieg bei der HSG Kleenheim-Langgöns holen.

HSG Kleenheim-Langgöns – TB Wülfrath (Frauen). Die TBW-Handballerinnen starten in die entscheidenden Wochen im Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga. In der Staffel D treten die Wülfratherinne beim Tabellenzehnten Kleenheim an. Eine besondere Herausforderung, denn vor dem Anpfiff am Sonntag um 17 Uhr muss die Mannschaft von Michael Cisik erst noch eine zweistündige Busfahrt absolvieren. Um 13 Uhr macht sich der Tross am Sonntag auf den Weg.