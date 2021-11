Handball : TB Wülfrath hat nicht den Hauch einer Chance

Der Tabellenführer der Dritten Liga, die SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, zeigt den Handballerinnen in der MTC-Halle deutlich die Grenzen auf.

TB Wülfrath – SG TSG/DJK Mainz Bretzenheim (Frauen) 21:32 (7:18). Nach dem überraschenden Erfolg in Rodern wollten die TBW-Handballerinnen im Heimspiel auch dem Spitzenreiter das Leben schwer machen. Der Wille war zweifellos vorhanden, doch das Unterfangen misslang auf ganzer Linie. „Bretzenheim hat eine klasse Truppe, das muss man neidlos anerkennen“, zeigte sich Michael Cisik später als fairer Verlierer. Gleichwohl ärgerte sich der Wülfrather Trainer schon, dass der Rückstand zwischenzeitlich deklassierende Ausmaße annahm. „Wir hatten nicht den Hauch einer Chance“, gestand er und ergänzte: „Wir waren nicht so konzentriert wie in Rodern.“

Die rund 100 Zuschauer in der MTC-Halle sahen auch in der zweiten Halbzeit ein einseitiges Drittliga-Spiel. Der Rückstand der Gastgeberinnen wuchs über 10:20 auf 10:24 (38.). Erst nach dem 16:30 (47.) nahmen die TBW-Handballerinnen ihr Herz in beide Hände und sorgten in der Schlussphase noch für etwas Ergebniskosmetik. Für ihren kämpferischen Einsatz verdienten sich zumindest Lena Feldstedt und Loreen Jakobeit ein Sonderlob. „Das brauche ich aber von allen Spielerinnen“, stellte Michael Cisik fest und erklärte: „Die gesamte Mannschaft muss Verantwortung übernehmen und präsenter sein.“ Nächsten Sonntag beim alten Rivalen Fortuna Düsseldorf soll sich das ändern.