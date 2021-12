Handball : TB Wülfrath feiert auf Rang sechs Weihnachten

Simone Fränken setzte am Kreis kämpferische Akzente und markierte fünf Tore. Foto: Achim Blazy (abz)

Zum Auftakt der Rückrunde in der Staffel D der Dritten Liga haben die Wülfrather Handballerinnen bei der Reserve des TSV Bayer Leverkusen das Nachsehen. Im Hinspiel behielten sie gegen das junge Team noch die Oberhand.

TSV Bayer Leverkusen II – TB Wülfrath (Frauen) 34:28 (18:13). Das Hinspiel gewannen die TBW-Handballerinnen in eigener Halle noch mit 28:26, doch zu Beginn der Rückrunde lief es für das Team von Michael Cisik nicht wie gewünscht. „Ich bin schon etwas enttäuscht, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben und nicht wieder zurückbekommen haben“, erklärte der Wülfrather Trainer und ergänzte: „Leider haben wir es nicht geschafft, die Konzentration über 60 Minuten so hoch zu halten wie noch vor einer Woche gegen Eddersheim.“ Trotz der Niederlage bleibt die TBW-Mannschaft, die kurzfristig auf Luisa Kieckbusch (Booster-Impfung) verzichten musste, auf Rang sechs und kann deshalb die Weihnachten durchaus genießen. „Montagabend trefen wir uns noch einmal, dann machen wir aber Pause, um etwas Abstand zug ewinnen“, kündigte der Chefcoach an.

Zwar gingen die Leverkuserinnen gleich zu Beginn in Führung, doch die Gäste ließen sich zunächst noch nicht abschütteln. Im Gegenteil: Simone Fränken brachte ihre Farben zwischenzeitlich mit 5:4 (7.) in Front. Kurz danach übernahm das Bayer-Team wieder mit 6:5 (9.) das Kommando und ließ sich danach nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Zwar verkürzte Melina Otte noch einmal auf 9:10 (15.), danach legten die Gastgeberinnen jedoch einen Gang zu und setzten sich auf 14:9 (20.) ab. Auch eine Auszeit von Michael Cisik vermochte diesen Zwischenspurt nicht zuverhindern. „Es war eine Phase, in der wir mutlos und glücklos agierten“, analysierte der Trainer später. Bis zur Pause hielten die Gastgeberinnen den Fünf-Tore-Vorsprung (18:13).

So spielten sie Bayer Leverkusen II: Vogel, Küpper – Boulouedine, Leuchter (4/4), Nikolic, Terfloth (3), Hölzer (1), Veit (4), Pickrodt (1), Bona,Kaufmann, Teusch, Bätz (8), Cormann (4). TB Wülfrath: Klanz, Giebisch – Sippli (1), Buiting (1), Kürten (3), Otte (2), Tanzhaus (1), Fränken (5), Büngeler (1), Karbowski, Jakobeit, Stausberg (3), Feldstedt (6/4).

Nach dem Seitenwechsel baute der TSV seine Führung über 23:17 (37.) und 25:18 (41.) auf 31:22 (51.) aus. TBW-Coach Cisik wechselte munter durch, bekannte später: „Ich habe die Verantwortung auf alle Schultern geladen und möglichst viele Spielerinnen gebracht, um noch einmal etwas herauszukitzeln.“ Der Plan ging nicht auf. „Wir haben heute nicht unseren besten Handball gespielt“, stellte Cisik fest und lobte zugleich den Gegner: „Das ist eine sehr junge, dynamische Truppe, die heute auch in der Höhe zu Recht gewonnen hat. Das muss man einfach neidlos anerkennen.“

Trotz der Niederlage ist Michael Cisik mit dem bisherigen Verlauf der Saison und Rang sechs hochzufrieden. „Wir haben ein paar super Spiele gezeigt, teilweise auch ein paar unterirdische so wie heute“, sagte er und führte weiter aus: „Mehr ist momentan nicht drin. Vor uns liegt noch ein ganz harter Weg, denn fairerweise muss man sagen, dass die anderen Mannschaften auch sehr guten Handball spielen.“