Handball : Auch TB Wülfrath schaut nur zu

Wülfrath Die Drittliga-Handballerinnen erleben nach ihrem Sieg in Gedern nun einen kleinen Rückschlag. Corona-Ausfälle stoppen erst einmal die gute Serie des Cisik-Teams.

Als die Handballerinnen des TB Wülfrath vergangenen Samstag die Heimfahrt im Bus antraten, war die Stimmung prächtig. Einzig Lisa Klanz war nicht so recht in Feierlaune. Aus gutem Grund: Die Torfrau bekam einen Wurf vom Kreis an den Kopf, der danach heftig brummte. Während Klanz fortan die Partie bei der HSG Gedern-Nidda von der Bank aus verfolgte, warf ihre Stellvertreterin Johanna Giebisch alles in die Waagschale, um die Angriffe der Gastgeberinnen zu entschärfen. Die guten Paraden der Keeperin und der Kampfgeist des TBW-Teams gaben letztlich den Ausschlag für einen starken Endspurt und einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga.