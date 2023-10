Der Topfavorit der Oberliga kommt ins Rollen Unitas-Angriff hat diesmal Orkan-Stärke

DJK Unitas Haan – Neusser HV 47:26 (23:12). Die Zuschauer in der Halle an der Adlerstraße waren hin und weg: So eine starke Leistung der Unitas-Handballer hatten sie schon lange nicht mehr erlebt. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn auf der anderen Seite stand mit dem Neusser HV ein Gegner, der sich als Regionalliga-Absteiger weit unter seinem spielerischen Niveau verkaufte. Der Sportliche Leiter Josip Jursic, der erst vor wenigen Tagen auch das Traineramt beim NHV übernahm, gestand frank und frei: „Wir haben keine Mittel gehabt – die Unitas war in allen Belangen überlegen. Jetzt bin ich erst einmal froh, dass wir zwei Wochen Pause haben, denn wir hatten zu viele Verletzte und Kranke.“