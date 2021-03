Kostenpflichtiger Inhalt: Jahresversammlung : Handball-Abteilung von ME-Sport mit alten und neuen Kräften

Kim Spiecker, Trainerin der Frauenmannschaft, ist Jugendwartin und stellvertretende Abteilungsleiterin. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Trotz des Lockdowns in der Corona-Pandemie brachten die Handballer von ME-Sport ihre Abteilungsversammlung über die Bühne – die Mitglieder trafen sich online. In der aktuell herausfordernden Zeit richtet der Verein sein Augenmerk auf Kontinuität in der Ausrichtung der Handball-Abteilung.