Hallenhockey Mettmanner THC zieht zufrieden Weihnachtsbilanz

Mettmanner THC – Crefelder SV 7:2 (4:1). In glänzender Verfassung präsentierten sich erneut die in der 1. Verbandsliga spielende Herrenmannschaft des MTHC und kletterte durch den verdienten Sieg auf den Tabellengipfel. „In der vierten Partie der vierte Sieg. Das ist eine makellose Bilanz“, freute sich Wolfgang Weiß. „Über die komplette Spielzeit hat unser Team temporeiches Hallenhockey gezeigt. Aus einer starken Mannschaft ragte Sebastian Moritz heraus“, so der Hockey-Abteilungsleiter.