Hockey : Mettmanner THC startet in der Halle mit Siegen

Mettmanner THC startet in der Halle mit Siegen

Das Frauen-Team knackt den Crefelder SV in einer torreichen Verbandsliga-Begegnung. Die Herrenmannschaft dreht erst nach der Pause auf.

Mettmanner THC – Crefelder SV (Frauen) 5:3 (3:1). Mit einem verdienten Sieg startete das Mettmann Frauen-Team in die Hallensaison der 1. Hockey-Verbandsliga. „Es war der Mannschaft anzumerken, dass die Umstellung vom Rasenplatz auf das Hallenparkett nicht so schnell vonstatten geht, letztlich hatten wir aber einen guten Start. Ob es am Ende der Saison für den Aufstieg reicht, kann ich noch nicht beurteilen. Unser Kader verfügt über Qualität, ist aber recht klein“, sagte Teammanager Kokan Stojanovic.