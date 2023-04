Fußball-Landesliga Habib Daff wechselt von Reusrath zum 1. FC Wülfrath

Der Außenstürmer Habib Daff wechselt vom Ligakonkurrenten SC Reusrath in die Kalkstadt. Weil der 26-Jährige in Erkrath wohnt, hat er eine recht kurze Anfahrt zum Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg. Zuvor spielte der flinke Angreifer unter anderem beim Rather SV und DV Solingen. Im Team des DVS trug er in der Saison 2021/22 mit zehn Toren und 13 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg in die Landesliga bei.