Breitgefächertes Angebot für Kinder und Jugendliche Haaner TV und Unitas Haan kooperieren in der Jugend

Die Handballer in der D- und E-Jugend bekommen zukünftig ein noch besseres Angebot in Haan. Die beiden Vereine DJK Unitas Haan und Haaner TV kooperieren in dieser Saison in beiden Altersklassen, um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, am Spielbetrieb teilnehmen zu können. In der männlichen und weiblichen D- und E-Jugend trainieren und spielen die Kinder in der Saison 2023/24 zusammen. So können pro Altersstufe drei Mannschaften – jeweils eine reine Mädchen- und zwei Jungenmannschaften – formiert werden.