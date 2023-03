Reportage Rhythm and Dance Tänzer des Haaner TV sind zurück auf der Bühne

Das Publikum sitzt gespannt in der Aula des Haaner Gymnasiums. Der letzte Gong ertönt und aufgeregte Stille kehrt ein. Schon geht die Musik aus, die Scheinwerfer an und Moderatorin Sonja Diekamp betritt die Bühne. Sie heißt die Zuschauer zur 21. Aufführung der Abteilung Rhythm and Dance des Haaner TV willkommen.