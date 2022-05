Vereine : Haaner TV freut sich auf neue Mitglieder

Haan Der größte Haaner Verein will die Folgen der Corona-Pandemie in den nächsten Monaten weiter aufarbeiten. Dazu zählt vor allem der erhebliche Mitgliederschwund.

Am 1. Januar 2022 zählte der HTV 2387 Mitglieder. Dazu kommen rund 226 externe Reha-Sportler, die das Angebot des Vereins nutzen. Rund 150 Mitglieder konnte der Klub inzwischen wieder zurückgewinnen und wöchentlich treffen neue Anmeldungen in der Geschäftsstelle ein. Bemerkenswert: Neue Mitglieder gibt es vor allem im Kinder- und Jugendbereich, während die Zahlen bei den Erwachsenen im April noch auf einem Tiefststand verharrten. Doch auch die Erwachsenen kehren allmählich wieder zum Sport zurück, berichtet Holger Weiss.

Eine wesentliche Veränderung kündigt sich in diesem Jahr in der Vereinsführung an, denn Geschäftsführerin Renate Ross geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand, Anja Havenstein übernimmt die Aufgabe. Bereits verabschiedet hat sich Claudia Bader, zwölf Jahre lang Sportliche Leiterin des HTV. Bader entschied sich für ein alternatives berufliches Angebot, verließ den Klub aber auch mit einem weinenden Auge.